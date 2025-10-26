Bundesliga, rimonta e successo per lo Stoccarda: l'eurorivale della Fiorentina sale sul podio

Lo Stoccarda torna a correre e lo fa con una vittoria pesante davanti al proprio pubblico, ottenuta al termine di una gara ricca di tensione e capovolgimenti. Alla Stuttgart Arena batte 2-1 il Mainz, rimanendo agganciata alle zone altissime della Bundesliga e riducendo, almeno in parte, la distanza dalla capolista Bayern Monaco, ancora saldamente in vetta dopo il successo sul M’Gladbach.

La serata non si è messa nel migliore dei modi per i biancorossi, puniti al 41’ dal rigore trasformato da Amiri che aveva portato avanti il Mainz, alla disperata ricerca di punti per risalire da una posizione di classifica complicata. Ma lo Stoccarda ha mostrato carattere e qualità nella ripresa, trovando subito il pareggio al 49’ con Chris Führich, bravo a sfruttare lo spazio in area e a riportare equilibrio nel match.

La tensione resta alta fino alle battute finali, quando arriva l’episodio che decide la gara: all’87’, Deniz Undav riceve un assist inaspettato dal portiere Nübel, salito in impostazione, e firma il 2-1 che manda in estasi lo stadio. Una rete pesantissima che vale il terzo posto a 18 punti e conferma lo Stoccarda come una delle sorprese più brillanti di questo avvio di stagione. Per il Mainz, invece, un altro ko che mantiene la squadra al 16° posto e in piena zona rossa.

8ª GIORNATA

Werder Brema - Union Berlino 1-0

72' Grull

Amburgo - Wolfsburg 0-1

15' Daghim

Augsburg - Lipsia 0-6

10' Diomande, 18' Romulo, 22' Nusa, 38' Baumgartner, 56' Ouedraogo, 65' Lukeba

Eintracht Francoforte - St. Pauli 2-0

35', 56' Burkardt

Hoffenheim - Heidenheim 3-1

18' Asllani, 45'+2 Lemperle, 63' Kramaric, 75' Schimmer

Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco 0-3

64' Kimmich, 69' Guerreiro, 81' Karl

Borussia Dortmund - Colonia 1-0

90+6' Beier

Bayer Leverkusen - Friburgo 2-0

22' Poku (B), 52' Tapsoba (B)

Stoccarda - Mainz 2-1

41' Amiri (M); 45'+4' Fuhrich (S); 80' Undav (M)

LA CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 24 punti*

2. Lipsia 19*

3. Stoccarda 18*

4. Borussia Dortmund 17*

5. Bayer Leverkusen 17*

6. Eintracht Francoforte 13*

7. Hoffenheim 13*

8. Colonia 11*

9. Werder Brema 11*

10. Union Berlino 10*

11. Friburgo 9*

12. Wolfsburg 8*

13. Amburgo 8*

14. St.Pauli 7*

15. Augsburg 7*

16. Magonza 4

17. Heidenheim 4*

18. Borussia Monchengladbach 3

* una partita in più