Un talento al giorno, Finn Jeltsch: lo Stoccarda continua a produrre gioielli

Finn Jeltsch, nato il 17 luglio 2006 a Neuendettelsau, Germania, è un difensore centrale di 187 cm e 86 kg, attualmente in forza allo Stoccarda, in Bundesliga. Cresciuto nelle giovanili dell’SV Raitersaich e passato al 1. FC Nürnberg nel 2015, ha esordito in 2. Bundesliga il 18 febbraio 2024 contro il Kaiserslautern, subentrando a partita in corso. Il 1° dicembre 2024 ha segnato il suo primo gol da professionista contro il Fortuna Düsseldorf. Nel febbraio 2025, Jeltsch ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo con lo Stuttgart, debuttando in Bundesliga il 15 febbraio contro il Wolfsburg.

Da allora, si è imposto come titolare, giocando 15 partite nella stagione 2025/26, con 270 minuti in 3 gare da titolare, mostrando solidità difensiva (12 palle recuperate, 173 passaggi riusciti). Punto di forza è la sua capacità di lettura del gioco, abbinata a un’ottima presenza fisica e precisione nei passaggi. Ha vinto il Mondiale e l’Europeo U17 nel 2023 con la Germania, ricevendo la Fritz-Walter-Medaille in oro 2025. E' in lizza anche per il Golden Boy, premio di Tuttosport che raggruppa i migliori giovani del momento.

Nome: Finn Jeltsch

Data di nascita: 17 luglio 2006

Nazionalità: tedesco

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Stoccarda

Assomiglia a: Holger Badstuber