Bayern, Kane evita il primo ko stagionale: "Partita dura, alla fine abbiamo pareggiato"

Il Bayern Monaco sembrava imbattibile e invece l'Union Berlino, con una prestazione di grande abnegazione e generosità, lo ha costretto al pareggio per 2-2. La formazione ella capitale avrebbe anche potuto vincere, se non fosse stato per il gol del solito Harry Kane nel finale. Il centravanti inglese, ai canali ufficiali del club, ha commentato così la partita prendendo comunque con positività il verdetto del campo: "È stata una partita dura, ma sapevamo cosa aspettarci. Il campo era difficile e gli avversari hanno giocato molti lanci lunghi. Oltre a questo, oggi molte cose ci sono andate contro: tante piccole cose, ma questo è il calcio. Abbiamo dovuto lottare e mantenere la calma e ci siamo riusciti. Non è stata la nostra migliore prestazione oggi, ma alla fine siamo comunque riusciti a pareggiare".

PROGRAMMA 10^ GIORNATA

Venerdì 7 novembre

Werder Brema-Wolfsburg 2-1

Sabato 8 novembre

Bayer Leverkusen-Heidenheim 6-0

Union Berlino-Bayern Monaco 2-2

Hoffenheim-Lipsia 3-1

Amburgo-Borussia Dortmund 1-1

Borussia Monchengladbach-Colonia 3-1

Domenica 9 novembre

Friburgo-St. Pauli

Stoccarda-Augsburg

Eintracht Francoforte-Mainz

LA CLASSIFICA DI BUNDESLIGA

1. Bayern Monaco* 28

2. RB Lipsia* 22

3. Borussia Dortmund* 21

4. Leverkusen* 20

5. Hoffenheim* 19

6. Stoccarda 18

7. Werder Brema* 15

8. Eintracht 14

9. Colonia* 14

10. Union Berlino* 12

11. Friburgo 10

12. Borussia M'Gladbach* 9

13. Amburgo* 9

14. Wolfsburg* 8

15. Augsburg 7

16. FC St. Pauli 7

17. Mainz 5

18. Heidenheim* 5

*una partita in più