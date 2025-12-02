Caos a Nizza, domani Haise dirà addio alla squadra. Blanc alla ricerca del sostituto

Tra Franck Haise e il Nizza è davvero finita. Secondo quanto riportato da Nice-Matin, il tecnico annuncerà domani alla squadra la sua decisione di lasciare l’incarico. Haise aveva concesso due giorni di riposo al gruppo dopo il rientro particolarmente teso da Lorient, domenica sera, quando la situazione è diventata esplosiva a causa dell'aggressione subita nel centro sportivo (e prima ancora sul bus della squadra). Come rivelato nei giorni scorsi, l’allenatore aveva già manifestato l’intenzione di farsi da parte, ritenendo di non essere più la persona giusta per guidare la squadra in questo momento.

L’ex tecnico del Lens è apparso profondamente scosso dall’episodio con i tifosi, durante il quale Terem Moffi e Jérémie Boga sono stati aggrediti fisicamente. I due giocatori, insieme al club, hanno sporto denuncia contro ignoti, e la magistratura ha aperto un’indagine. La dirigenza aveva respinto l’idea di esonerare Haise dopo la sconfitta in Europa League contro il Porto - proposta dallo stesso tecnico - ma lo scenario è cambiato radicalmente."

Accordo vicino tra club e allenatore - Il famoso "elettroshock" sembra ormai inevitabile. Un accordo economico tra Haise e il presidente Fabrice Boquet dovrebbe essere trovato a breve, nonostante i rapporti tesi e il recente rinnovo del tecnico, firmato a settembre fino al 2029. Proprio la durata del contratto rappresentava l’ostacolo principale, perché il club attraversa un periodo economicamente complicato e l’addio comporterà un esborso significativo.

Intanto, le grandi manovre sono già iniziate. Jean-Claude Blanc, CEO di Ineos Sport, era presente al centro sportivo martedì per preparare il dopo-Haise. Julien Sablé dovrebbe assumere l’incarico ad interim: l’ex centrocampista rossonero, oggi direttore del settore giovanile, aveva già fatto parte dello staff tecnico con Didier Digard nel 2023.