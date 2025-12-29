Ecco l'annunciato cambio alla guida del Nizza: torna Puel, è addio con Haise
Era nell'aria da diversi giorni, ora è arrivata l'ufficialità. Il Nizza ha annunciato la conclusione del rapporto con l’allenatore Franck Haise e i suoi collaboratori Lilian Nalis e Johann Ramaré. "In accordo con il presidente Rivère e vista la situazione sportiva, abbiamo deciso di porre fine al mio incarico da allenatore del Nizza, così come quelli dei miei collaboratori", ha dichiarato Haise, ringraziando tutto lo staff e i tifosi e augurando al club di ritrovare presto una dinamica positiva.
In un momento complesso sul piano sportivo, la società ha scelto di affidare la guida della prima squadra a Claude Puel, che torna sulla panchina del club dopo la sua esperienza tra il 2012 e il 2016. Allenatore esperto e profondo conoscitore dell’ambiente (anche se fermo da 4 anni), Puel avrà come obiettivo principale il rilancio delle prestazioni della squadra per il resto della stagione.
Al suo fianco entra nello staff Julien Sablé come vice-allenatore, che si unirà a Cédric Varrault (vice-allenatore) e Stéphane Cassard (allenatore dei portieri), completando la nuova struttura tecnica. Il Nizza ha voluto ringraziare pubblicamente Haise, Nalis e Ramaré per il loro impegno e il lavoro svolto con la maglia rossonera, auspicando un buon ritorno a Claude Puel, chiamato ora a guidare il club verso un finale di stagione più sereno e competitivo.
