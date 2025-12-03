Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Crisi Nizza, mister Haise annuncia: "Ero pronto a rinunciare a 43 mesi di stipendio, ma resto"

Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:27
Franck Haise continuerà a essere l’allenatore del Nizza. In Francia cominciava a prendere piede lo scetticismo a proposito della permanenza del tecnico di 54 anni, con l'eventualità ponderata di rassegnare le sue dimissioni. Un momento di riflessione preso in seguito all'aggressione che alcuni suoi giocatori hanno subito da parte di un folto gruppo ultras nei pressi dei cancelli del centro di allenamento, al ritorno della squadra dalla sconfitta contro il Lorient. Alla fine, invece, ha annunciato ai suoi giocatori che sarebbe rimasto.

In un’intervista concessa a L’Équipe, Haise ha giustificato così la sua scelta: "Ho davvero pensato di interrompere il mio impegno con il club. Più che pensato, anche... ma resto per l’aspetto umano". Insomma, decisione definitiva, anche se ci è voluto del tempo: "Questa notte non dormivo e mi sono detto che non potevo mollare. Dobbiamo assumerci la sfida che rappresenta la situazione, e sono certo di voler combattere". E nulla a che vedere con ragioni finanziarie: "L’accordo, ce l’avevamo. I miei agenti possono confermarlo, il club può confermarlo. Non ho chiesto nulla, ero pronto a rinunciare ai miei 43 mesi di stipendio. Con me sarà sempre una questione di valori umani".

Non avendo ricevuto notizie dalla dirigenza da domenica sera, momento dell’aggressione di Terem Moffi, Jeremie Boga e Florian Maurice da parte di alcuni tifosi del Nizza, Haise garantisce di restare "affinché ciascuno si assuma le proprie responsabilità". Reduci da 6 sconfitte di fila tra tutte le competizioni, l'allenatore degli aquilotti resterà sulla propria linea di comunicazione. Anche con i suoi giocatori: "Sono esigente e mando dei messaggi. Non si può dire che faccia loro piacere quando li pungolo, ma chi mi conosce sa benissimo che agisco con benevolenza e umanità... Posso mettere il giocatore in difficoltà, ma non l’uomo".

