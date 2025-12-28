Dalla Francia: Franck Haise si è dimesso dal Nizza, ecco chi può arrivare in panchina

In balia di un mare in tempesta, con il cammino in Ligue 1 ancora da raddrizzare dopo 9 sconfitte consecutive incassate fino ad ora, scoppia un altro terremoto al Nizza. Secondo quanto rivelato poco fa da L'Equipe, infatti, Franck Haise non è più l’allenatore degli Aquilotti.

Un anno e mezzo dopo il suo arrivo dal Lens, il tecnico 54enne ha lasciato l’incarico di comune accordo con la dirigenza del club, stando a quanto riferito dal quotidiano francese. Dopo aver guidato la squadra al 4º posto in Ligue 1 la scorsa stagione, attualmente occupa il 13º posto in campionato francese, anche se lo scorso fine settimana contro il Saint-Étienne in Coppa di Francia ha ritrovato la via della vittoria. Chi prenderà il posto di Haise? Claude Puel, già passato dal club tra il 2012 e il 2016, avrebbe sostenitori all’interno per raccogliere il testimone e accomodarsi in panchina.

Non è il primo cambiamento interno al Nizza. Fabrice Bocquet ha già lasciato la presidenza del Nizza e al suo posto è tornato Jean-Pierre Rivere da numero uno. Lo stesso che ha spiegato il suo ritorno dopo pochi mesi di distanza: "Tre giorni fa sono andato a vedere Jim Ratcliffe (azionista del club e patron di Ineos, ndr), ho chiesto un colloquio a tu per tu. Abbiamo passato due ore a fare il punto sul club, su ciò che stava accadendo e su come poterne uscire, perché siamo consapevoli, insieme a Maurice, che il male è profondo".