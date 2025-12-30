Capodanno a Parigi: l'Arco di Trionfo celebra Dembélé e l'anno d'oro del PSG

Parigi si prepara a salutare l'inizio del 2026 con un evento senza precedenti. Questo mercoledì sera, l'Arco di Trionfo diventerà il palcoscenico di un monumentale spettacolo di video mapping che avrà come protagonista Ousmane Dembélé, celebrando il suo trionfo al Pallone d'Oro 2025.

L'attaccante, che lo scorso 22 settembre è diventato il sesto calciatore francese nella storia a sollevare il prestigioso trofeo al Théâtre du Châtelet, sarà omaggiato con la proiezione dell'iconico premio sul celebre monumento parigino. Nonostante l'importanza del tributo, è stato confermato che il giocatore non presenzierà di persona ai festeggiamenti di Capodanno.

Lo spettacolo non celebrerà solo il talento individuale, ma ripercorrerà l'annata leggendaria del Paris Saint-Germain. Sotto la guida di Luis Enrique, il club ha vissuto un 2025 storico culminato con la conquista di sei trofei. Il momento più alto resta la vittoria della prima Champions League della storia parigina, ottenuta il 31 maggio scorso con un netto 5-0 in finale contro l'Inter. L'Arco di Trionfo, che già il 1° giugno era stato il cuore dei festeggiamenti dei tifosi per il titolo europeo, proietterà le immagini dei successi stagionali, inserendo anche un riferimento all'imminente doppio derby contro il Paris FC.