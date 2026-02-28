Ligue 1, Barcola permette al PSG di allungare sul Lens: il suo gol piega il Le Havre
Oggi in Ligue 1 la capolista PSG scende in campo per ultima, sul campo del Le Havre. Match vinto per 0-1 dalla formazione di Luis Enrique, grazie al gol messo a segno da Barcola al 37'. Successo importante per i parigini, che approfittano dell'1-1 di venerdì del Lens contro lo Strasburgo e vanno a +4 sui rivali. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma della 24^ giornata di Ligue 1
Venerdì 27 febbraio
Strasburgo - Lens 1-1
Sabato 28 febbraio
Rennes - Tolosa 1-0
Monaco - Angers 2-0
Le Havre - PSG 0-1
Domenica 1 marzo
Paris FC - Nizza
Lilla - Nantes
Lorient - Auxerre
Metz - Brest
Marsiglia - Lione
La classifica di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain 57*
2. RC Lens 53*
3. Olympique Lione 45
4. Olympique Marsiglia 40
5. Rennes 40*
6. Lille 37
7. Monaco 37*
8. Strasburgo 35*
9. Lorient 32
10. Tolosa 31*
11. Brest 30
12. Angers 29*
13. Le Havre 26*
14. Nizza 24
15. Paris FC 23
16. Auxerre 17
17. Nantes 17
18. Metz 13
* Una partita in più