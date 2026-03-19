"Pienamente meritata": il nuovo ct del Marocco prende posizione sulla Coppa d'Africa a tavolino

Il Marocco presenta il nuovo commissario tecnico, Mohamed Ouahbi, che oltre a rendere note le sue prime scelte per le convocazioni si trova subito a dover parlare di un tema spinoso. In questi giorni infatti sta tenendo banco la questione legata all'assegnazione - a tavolino - della vittoria della Coppa d'Africa al Marocco, in luogo del Senegal.

All'inizio del suo intervento con la stampa, ha infatti espresso subito il suo pensiero in merito, più che altro per congratularsi con chi è arrivato fino alla finale dell'ultima Coppa d'Africa: "Prima di iniziare, vorrei congratularmi con tutti i marocchini e con la Federazione per la buona notizia che abbiamo ricevuto due giorni fa, una notizia pienamente meritata".

Poi ha aggiunto: "Quando le cose vanno bene, è tutto più facile. Questa decisione mi ha fatto piacere e farà piacere a tutti. Ma è importante concentrarsi sul presente e sul futuro. Il mio obiettivo è far sì che la squadra ottenga buoni risultati ai prossimi Mondiali, quindi non mi soffermerò su quanto è stato fatto in passato. La CAF, gli organi di governo e la nostra federazione hanno fatto ciò che era necessario, ma non commenterò quanto è stato detto negli ultimi giorni. La cosa più importante è guardare avanti".