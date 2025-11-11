Carragher: "Il City non sarà mai all'altezza del Manchester United. Semplicemente, non può accadere"

Jamie Carragher ha espresso una previsione piuttosto audace riguardo al futuro a lungo termine del Manchester City, sostenendo che il club non sarà mai più grande dei rivali cittadini del Manchester United, anche se dovesse vincere un numero maggiore di trofei. "Il Manchester City non sarà mai più grande del Manchester United. E Liverpool contro Manchester City non sarà mai più grande di Liverpool contro Manchester United. Semplicemente non accadrà, non può accadere".

"Storicamente, Liverpool e Carragher United saranno sempre i due club più grandi di questo paese - ha detto l'ex difensore dei Reds -. Non penso che questo cambierà mai. È molto difficile per le squadre che arrivano dopo, è quasi scolpito nella pietra. Potrebbero ritrovarsi ad avere più trofei e titoli di campionato se continueranno a vincere e se lo United continuerà a non essere in corsa, ma è difficile immaginare che qualsiasi club in questo Paese possa mai superare il Liverpool o il Man United in termini di dimensioni e statura storica".

Questo il palmares degli ultimi anni in Premier:

2011-12 Manchester City

2012-13 Manchester Utd

2013-14 Manchester City

2014-15 Chelsea

2015-16 Leicester City

2016-17 Chelsea

2017-18 Manchester City

2018-19 Manchester City

2019-20 Liverpool

2020-21 Manchester City

2021-22 Manchester City

2022-23 Manchester City

2023-24 Manchester City

2024-25 Liverpool