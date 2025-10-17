Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Salah rallenta, Carragher sconsolato: "Non è lo stesso della scorsa stagione"

Salah rallenta, Carragher sconsolato: "Non è lo stesso della scorsa stagione"TUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 20:57Calcio estero
Daniele Najjar

Quando uno come Momo Salah fa tre gol in 10 presenze, inevitabilmente attira su di sé attenzioni e critiche, visto che ha abituato un po' troppo bene gli amanti del calcio negli ultimi anni. Al momento l'egiziano è in una striscia di quattro partite senza gol con il Liverpool.

Il suo calo di forma ha coinciso anche con una serie negativa di risultati per i Reds, che hanno perso le ultime tre partite prima della sosta per le nazionali di ottobre.

L'ex difensore del Liverpool, Jamie Carragher, ha commentato per il Telegraph il momento di Salah: "Non sembra più lo stesso giocatore della scorsa stagione Uno dei motivi per cui è stato così efficace la scorsa stagione è perché Slot ha progettato la squadra attorno a una strategia di 'rischio e ricompensa' con il suo marcatore principale, fidandosi di lui per rimanere nella metà campo avversaria e lasciando che Szoboszlai, Alexander-Arnold o Ibrahima Konaté coprissero il terzino destro in contropiede".

Tuttavia, l'ex giocatore del Liverpool ha sottolineato che la ragione principale del declino di Salah è la sua capacità di finalizzare: "La differenza più grande sta nell'area avversaria, visto che ha sprecato tre occasioni nitide contro il Chelsea che avrebbero cambiato il risultato. Nelle sue ultime 21 partite con il Liverpool, ha segnato solo cinque gol, due dei quali su rigore. Nelle sue precedenti 42 partite, ne aveva segnati 32", fa notare.

Articoli correlati
Il Liverpool sbatte su un muro Burnley (quasi) perfetto fino al 93': decisivo il... Il Liverpool sbatte su un muro Burnley (quasi) perfetto fino al 93': decisivo il solito Salah
Salah: "L'intesa con Ekitike? Sto cercando di capirlo...Con Nunez, Jota e Diaz era... Salah: "L'intesa con Ekitike? Sto cercando di capirlo...Con Nunez, Jota e Diaz era diverso"
Liverpool, Salah passa la patata bollente all'Arsenal: "Dopo questo mercato sono... Liverpool, Salah passa la patata bollente all'Arsenal: "Dopo questo mercato sono loro i favoriti"
Altre notizie Calcio estero
City, Guardiola su Rodri: "Non so quando tornerà. Haaland? Mai così in forma" City, Guardiola su Rodri: "Non so quando tornerà. Haaland? Mai così in forma"
Liverpool, ti rialzi? Slot: "Non importa contro chi giochiamo, dobbiamo reagire" Liverpool, ti rialzi? Slot: "Non importa contro chi giochiamo, dobbiamo reagire"
Palmeiras, Abel Ferreira allenatore del secolo nel calcio brasiliano secondo i fan... Palmeiras, Abel Ferreira allenatore del secolo nel calcio brasiliano secondo i fan
Salah rallenta, Carragher sconsolato: "Non è lo stesso della scorsa stagione" Salah rallenta, Carragher sconsolato: "Non è lo stesso della scorsa stagione"
Riparte la Ligue 1: le formazioni ufficiali di PSG-Strasburgo, torna Doué, riecco... Riparte la Ligue 1: le formazioni ufficiali di PSG-Strasburgo, torna Doué, riecco Kvara
Conceicao, esordio amaro: 1-1 dell'Al-Ittihad, Benzema tradisce dal dischetto Conceicao, esordio amaro: 1-1 dell'Al-Ittihad, Benzema tradisce dal dischetto
Hateboer, ora è ufficiale: lascia il Rennes, giocherà nel Lione di Fonseca UfficialeHateboer, ora è ufficiale: lascia il Rennes, giocherà nel Lione di Fonseca
L'ex promessa del Real, Blanco: "Con Zidane giocavo, poi è arrivato Ancelotti..."... L'ex promessa del Real, Blanco: "Con Zidane giocavo, poi è arrivato Ancelotti..."
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Fenerbahce prepara un mercato invernale da sogno: 6 grandi obiettivi per tornare al top
3 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
4 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
5 La Juventus ammette che ci sarà un altro rosso. Ma ogni centesimo vale per Comolli
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.1 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.2 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.3 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.4 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
Immagine top news n.5 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Immagine top news n.6 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.7 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Hernanes torna sul derby di Roma: "Giallorossi non da scudetto. La Lazio meritava di più"
Immagine news Serie A n.2 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Antonio Percassi: "La nostra forza siete voi tifosi". Poi parla anche il figlio Luca
Immagine news Serie A n.4 Roma, Svilar: "L'Inter è la squadra più forte del campionato, ma non abbiamo paura di nessuno"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, iniziata fuori dallo stadio la festa per i 118 anni. Bellini e Caniggia tra i più acclamati
Immagine news Serie A n.6 Il sindaco di Milano: "Nuovo stadio per Inter e Milan, ma San Siro resta un'icona"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria sotto di due reti a Chiavari, scatta la contestazione dei tifosi presenti
Immagine news Serie B n.2 Serie B, uno-due micidiale dell’Entella. Sampdoria sotto 2-0 all’intervallo
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia-Avellino, i convocati di Biancolino: Tutino resta ancora ai box
Immagine news Serie B n.4 Pescara-Carrarese, i convocati di Vivarini: out anche Sgarbi, Capellini ce la fa
Immagine news Serie B n.5 Frosinone-Monza, i convocati di Bianco: out Galazzi e Alvarez, ma rientrano in quattro
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Fumagalli dal 1°. Henderson per Pafundi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie C n.2 La rinascita del 'Comunale' di Guidonia. Il progetto raccontato da Anthony Aliano
Immagine news Serie C n.3 Quattordici anni dopo Falcinelli ritrova la Serie C. L'ultima volta salvò il Foligno
Immagine news Serie C n.4 Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al Rocco
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, colpo in attacco: tesserato l'ex Spezia Diego Falcinelli
Immagine news Serie C n.6 Rimini, trattativa in corso per la cessione del club: un’azienda del Nord pronta a subentrare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.2 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?