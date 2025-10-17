Salah rallenta, Carragher sconsolato: "Non è lo stesso della scorsa stagione"

Quando uno come Momo Salah fa tre gol in 10 presenze, inevitabilmente attira su di sé attenzioni e critiche, visto che ha abituato un po' troppo bene gli amanti del calcio negli ultimi anni. Al momento l'egiziano è in una striscia di quattro partite senza gol con il Liverpool.

Il suo calo di forma ha coinciso anche con una serie negativa di risultati per i Reds, che hanno perso le ultime tre partite prima della sosta per le nazionali di ottobre.

L'ex difensore del Liverpool, Jamie Carragher, ha commentato per il Telegraph il momento di Salah: "Non sembra più lo stesso giocatore della scorsa stagione Uno dei motivi per cui è stato così efficace la scorsa stagione è perché Slot ha progettato la squadra attorno a una strategia di 'rischio e ricompensa' con il suo marcatore principale, fidandosi di lui per rimanere nella metà campo avversaria e lasciando che Szoboszlai, Alexander-Arnold o Ibrahima Konaté coprissero il terzino destro in contropiede".

Tuttavia, l'ex giocatore del Liverpool ha sottolineato che la ragione principale del declino di Salah è la sua capacità di finalizzare: "La differenza più grande sta nell'area avversaria, visto che ha sprecato tre occasioni nitide contro il Chelsea che avrebbero cambiato il risultato. Nelle sue ultime 21 partite con il Liverpool, ha segnato solo cinque gol, due dei quali su rigore. Nelle sue precedenti 42 partite, ne aveva segnati 32", fa notare.