Norvegia, Odegaard sarà al fianco della squadra nelle sfide contro Estonia e Italia

Il capitano dell'Arsenal, Martin Odegaard, si unirà alla Nazionale norvegese questa settimana nonostante sia fermo per un infortunio al ginocchio. Il centrocampista assumerà un ruolo di supporto, non essendo a disposizione per il rettangolo verde, mentre la Norvegia si prepara per le cruciali partite di qualificazione ai Mondiali contro Estonia e Italia, come riportato da The Standard.

Ødegaard rimane determinato a contribuire anche fuori dal campo, mentre la Norvegia punta a conquistare la sua prima storica partecipazione a una Coppa del Mondo dal 1998. La stella dell'Arsenal continuerà la sua riabilitazione all'interno del setting della Nazionale, offrendo leadership e incoraggiamento ai suoi compagni di squadra, lasciando ad Haaland il compito di guidarli verso questo traguardo.

Il capitano norvegese ha l'abitudine di unirsi ai ritiri internazionali anche quando non è disponibile per la selezione. Il mese scorso, è stato visto celebrare la vittoria per 5-0 della Norvegia su Israele, che li ha portati a un passo dalla qualificazione. Attualmente, la Norvegia è in testa al Gruppo I con tre punti di vantaggio sull'Italia, e vanta una differenza reti nettamente superiore (+26 contro il +10 dell'Italia).

I convocati della Norvegia per le gare contro Estonia e Italia

Portieri: Mathias Dyngeland (Brann), Ørjan Nyland (Siviglia FC), Egil Selvik (Watford FC)

Difensori: Kristoffer Ajer (Brentford FC), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Torbjørn Heggem (Bologna FC), Sondre Langås (Derby County), Marcus Holmgren Pedersen (Torino FC), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Leo Østigard (Genoa CFC)ì

Centrocampisti: Kristian Arnstad (Aarhus GF), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Fulham FC), Oscar Bobb (Manchester City), Aron Dønnum (Tolosa FC), Antonio Nusa (RB Lipsia), Andreas Schjelderup (SL Benfica), Morten Thorsby (Genoa), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelo Aasgaard (Rangers FC)

Attaccanti: Erling Braut Haaland (Manchester City), Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton), Alexander Sørloth (Atletico Madrid)