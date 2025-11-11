Continua il terremoto al Wolfsburg: anche Schindzielorz verso l'esonero
Le ultime indiscrezioni pubblicate in Germania sostenfono che il direttore sportivo del Wolfsburg, Sebastian Schindzielorz, sia prossimo all'esonero. Secondo quanto riportato dai quotidiani tedeschi Wolfsburger Allgemeine e Aller-Zeitung, il suo addio al club di Bundesliga dovrebbe essere annunciato durante la pausa per le nazionali.
La presunta imminente uscita di Schindzielorz è collegata non solo ai risultati deludenti ottenuti dal Wolfsburg in questa stagione, ma anche al suo cattivo rapporto con i giocatori. Il club ha licenziato ieri l'allenatore Paul Simons dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle ultime otto partite disputate. Per il momento, non è stata presa alcuna decisione riguardo al direttore generale per lo sport, Peter Christiansen.
