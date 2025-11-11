Lewandowski via dal Barcellona? Yamal chiede alla dirigenza di trattenere il polacco
Dopo settimane complicate segnate da una pubalgia che lo aveva limitato, Lamine Yamal torna a far parlare di sé in Spagna grazie alle prestazioni convincenti. Il giovane talento catalano, affiancato a un Robert Lewandowski in grande condizione dopo l’infortunio, restituisce ottimismo al Barcellona per le prossime settimane.
Secondo quanto riportato da El Nacional, Yamal avrebbe espresso chiaramente il suo desiderio: vedere Lewandowski confermato come centravanti titolare anche nel 2026/27. Il classe 2007 avrebbe già comunicato la sua preferenza a Deco, direttore sportivo del club, ponendo il Barça davanti a una situazione delicata. Questa presa di posizione arriva in un momento in cui tutto lasciava pensare a una possibile partenza del centravanti polacco al termine del contratto. L’influenza crescente di Lamine Yamal, già considerato un futuro leader dello spogliatoio blaugrana, dimostra quanto la sua voce inizi a contare nelle decisioni interne alla squadra.
Il club si trova quindi davanti a un bivio: ascoltare le richieste del giovane prodigio o procedere verso una pianificazione offensiva senza Lewandowski. La conferma del polacco in squadra potrebbe avere un impatto decisivo sull’assetto tattico e sull’organico della prossima stagione. In ogni caso, l’accoppiata Yamal-Lewandowski funziona alla grande, e la dirigenza dovrà prendere una decisione rapida per non compromettere l’equilibrio del gruppo. La scelta finale influenzerà non solo il futuro di Lewandowski, ma anche quello del giovane talento.
