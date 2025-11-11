Arsenal, Lewis-Skelly da gioiello a esubero? Diversi club di Premier su di lui

Secondo quanto riportato da Sky Sports, diversi club di Premier League stanno monitorando da vicino la situazione di Myles Lewis-Skelly all'Arsenal, dato che il 19enne sta faticando a trovare minuti regolari in campo in questa stagione, una situazione che riguarda anche l'altro gioiello Ethan Nwaneri.

L'inglese ha collezionato finora solo sette presenze in Premier League, tutte subentrando dalla panchina, accumulando meno di 90 minuti totali nella massima serie. Con Riccardo Calafiori ormai saldamente stabilito come terzino sinistro titolare nelle scelte di Mikel Arteta, le opportunità per Lewis-Skelly si sono ridotte, con l'italiano che finalmente sembra aver ottenuto la stabilità tanto agognata a livello di condizione.

Tuttavia, nonostante il crescente interesse, l'Arsenal non ha alcuna intenzione di vendere il prodotto del proprio vivaio a gennaio. I Gunners restano concentrati sulla competizione in quattro grandi tornei e vedono Lewis-Skelly come una parte importante dei loro piani a lungo termine. Inoltre, il giovane ha recentemente firmato un nuovo contratto quinquennale, sottolineando la fiducia del club nel suo potenziale. Val la pena sottolineare che, sebbene l'Arsenal non sia sotto pressione finanziaria per vendere, un'eventuale cessione di Lewis-Skelly rappresenterebbe un profitto del 100% ai fini delle Regole di Profitto e Sostenibilità (PSR), dato che è un talento cresciuto in casa.