Liverpool, Robertson fatalista: "Se questo è il mio ultimo anno, allora così sia"

Il terzino scozzese Andy Robertson ha affrontato nuovamente la questione del suo contratto con il Liverpool, trovandosi attualmente all'ultimo anno del suo accordo con il club: "Qualunque cosa accada, succederà a porte chiuse, e io sono rilassato riguardo all'intera situazione. Se questo è il mio ultimo anno, allora è il mio ultimo anno. Se non lo è, così sia. Credo di aver avuto un'estate piuttosto stressante in termini di decisioni e cose del genere. E mi sono detto di provare semplicemente a godermi i prossimi mesi, e poi ovviamente la situazione contrattuale sarà una parte importante della mia quotidianità. Non ho dubbi su questo. È quello che succede quando entri negli ultimi sei mesi".

Ancora sul suo momento: "In questo momento sto solo cercando di concentrarmi sul calcio. Sono felice di essere tornato in campo, felice di aver giocato le ultime partite. Questo è importante, e vedremo cosa succederà. Ma sono tranquillo riguardo a tutta la faccenda, e il club è stato straordinario con me".

Andy Robertson veste la maglia del Liverpool dal 2017 e ha collezionato oltre 200 presenze con i Reds, contribuendo ai successi in Europa e in Inghilterra della squadra di Klopp prima e di Slot ora.