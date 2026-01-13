Carrick, che benvenuto: la prima con lo United sarà nel derby di Manchester

Sta per essere ufficializzato il ritorno di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United. In queste ore è stato fotografato mentre arrivava al campo d'allenamento di quella che sarà la sua prossima tappa in carriera. Si tratta di un terzo capitolo per lui. Che dapprima ha legato 12 anni della propria carriera da calciatore ai Red Devils, per poi farvi ritorno da allenatore.

Allo United ha lavorato dall'estate 2018 al dicembre 2021, prima come vice di Solskjaer e Mourinho, poi già come tecnico ad interim nel dopo-José, anche se per sole 3 gare. Successivamente, Carrick ha allenato il Middlesbrough dal 2022 alla scorsa estate.

Si attende dunque la finalizzazione degli ultimi dettagli e l'annuncio da parte del club, ma l'affare è dato per fatto. E l'esordio? Se tutto va secondo i piani, sarà decisamente particolare. La prossima partita del Manchester United infatti è in programma ad Old Trafford contro i cugini del Manchester City, sabato alle 13.30.

A Carrick il compito di rialzare una squadra che vive un perenne stato di crisi o di saliscendi dal dopo-Ferguson. L'esonero di Ruben Amorim è avvenuto dopo due pareggi contro Wolverhampton e Leeds (entrambi per 1-1), mentre Darren Fletcher ha raccolto un pareggio (2-2) contro il Burnley in Premier e una sconfitta interna contro il Brighton in FA Cup (2-1) nella parentesi ad interim.