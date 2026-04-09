Carvajal, che succede? Rapporto fragile con Arbeloa, pochi minuti e il caso con Valdepeñas

Il Real Madrid si trova a gestire il momento più delicato della carriera di Dani Carvajal. Padrone della fascia destra dal 2013, il simbolo del club blanco che vanta 26 trofei con la stessa maglia, di recente sta vivendo una crisi d'identità senza precedenti. Schiacciato tra il peso di gravi infortuni al ginocchio e la concorrenza di Alexander-Arnold non ha più il posto fisso e assicurato, con le esclusioni totali contro Maiorca e Bayern Monaco a fare parecchio rumore.

Per la prima volta, con Alvaro Arbeloa in panchina, vede messo in discussione il proprio rendimento tecnico e la propria centralità nello spogliatoio. Secondo quanto riferito da MARCA, però, Carvajal avrebbe perso la pazienza nel mese di febbraio e la ricorrenza del canterano David Jiménez schierato quanto TAA era infortunato e lo spagnolo invece tornato dall'infortunio al ginocchio ha scatenato la rabbia. Lo sfogo acceso con il preparatore atletico Pintus è diventato virale, poi un'entra eccessivamente dura sul giovane Valdepeñas in allenamento ha evidenziato ulteriormente il momento di frustrazione del 34enne. Causandone un problema fisico e relativo stop di un mese.

Uno spiraglio di luce sembrava essere apparso in occasione del derby contro l'Atlético Madrid, dove Carvajal è tornato titolare grazie a un provvedimento disciplinare inflitto ad Alexander-Arnold. L'abbraccio con Arbeloa e l'ovazione del Bernabeu all'uscita dal campo sembravano segnali di pace fatta, ma è stato solo un momento. Le due panchine di fila nelle ultime due partite hanno fatto ripiombare Carvajal nel dimenticatoio, e così facendo non solo il Real Madrid gli sta sfilando via dalle mani. Ma anche il posto nella Spagna di De La Fuente al Mondiale potrebbe essere messo in discussione. Come detto, giorni bui per chi è sempre stato abituato a scendere in campo e lottare per lo stemma del club blanco.