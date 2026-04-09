Arsenal, prima si chiude il (ricco) rinnovo di Arteta. In estate si comprano 3 top player

L'Arsenal si trova nel momento più alto dell'era Mikel Arteta. In testa alla corsa per la Premier League, con la possibilità di stupire tutti anche in Champions League, il club londinese vorrebbe ambire a vette sempre più alte. Per questo l'estate si preannuncia movimentata, indipendentemente dai trofei acquisiti a maggio. Infatti, secondo quanto riferito dalla BBC, la dirigenza è già al lavoro per potenziare ulteriormente la rosa.

Il nodo Arteta

La priorità assoluta dei Gunners, però, è il rinnovo del contratto di Mikel Arteta, in scadenza nel 2027. Sebbene i dialoghi tra il tecnico spagnolo e la proprietà (guidata da Josh Kroenke) siano avviati e positivi, le parti hanno deciso di congelare la trattativa fino al termine del campionato, per non minare la concentrazione della squadra. Arteta attualmente percepisce circa 15 milioni di sterline (17 milioni di euro) a stagione e vorrebbe un adeguamento economico che lo avvicini a cifre mostruose come quelle di Guardiola e Simeone. E al contempo vuole garanzie sul mercato.

Strategie di mercato

Per sostenere i massicci investimenti in estate, l'Arsenal potrebbe essere costretto a lasciar partire dei pezzi pregiati. Il club londinese, secondo il media inglese, sta valutando seriamente di ascoltare offerte per i gioielli del vivaio, tra cui Myles Lewis-Skelly (classe 2006) e il 19enne Ethan Nwaneri. Questo gioverebbe il bilancio dei Gunners, come puro profitto e plusvalenze da sogno che ingrandirebbero il margine di manovra in entrata della dirigenza. Senza preoccuparsi dei paletti finanziari, chiudendo invece tre affari di lusso per la prossima stagione.