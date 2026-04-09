Tre rigori negati, l'Al Ahli tuona: "Scelte arbitrali ingiuste, influenzano la lotta al titolo"

Sono stati sollevati seri dubbi dall'Al Ahli sullo standard dell'arbitraggio durante la sfida di Saudi Pro League contro l'Al Fayha. Nell'1-1 maturato ieri in occasione della 29^ giornata. Infatti, il club saudita dove milita stabilmente l'ex Milan Kessie ha chiesto espressamente la pubblicazione delle comunicazioni tra gli ufficiali di gara in campo e il VAR dopo essersi visto negare tre calci di rigore nel corso della partita sopracitata. Alimentando l'incertezza attorno alle sorti del campionato, perché in caso di vittoria ieri la squadra si sarebbe portata a soli due punti dalla capolista Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

L'Al Ahli ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "La Società esprime la sua profonda insoddisfazione per gli errori arbitrali che hanno condizionato la partita di oggi... Le decisioni dell'arbitro hanno avuto un impatto diretto sull'andamento della gara e sul risultato finale, influenzando a sua volta la posizione della squadra nella corsa al titolo. Tali errori sollevano legittime preoccupazioni riguardo al processo di selezione degli arbitri e ai criteri applicati, in particolare dato l'alto livello tecnico e competitivo della Saudi Roshn League.

La squadra ha dovuto affrontare decisioni arbitrali ingiuste, una situazione inaccettabile che non giova allo sviluppo della competizione né rispetta il principio della correttezza sportiva, che deve essere alla base di ogni torneo di successo", ha infierito ulteriormente il club saudita. "L'Al-Ahli Club Company richiede l'accesso alle registrazioni e alle comunicazioni tra gli arbitri e il Video Assistant Referee (VAR), nonché alle loro interazioni con i giocatori in campo durante la partita. Richiede inoltre spiegazioni chiare per tutti gli incidenti arbitrali in cui le decisioni non sono state assunte correttamente.

In chiusura, l'Al Ahli Club Company riafferma la propria fiducia nell'impegno delle autorità competenti per salvaguardare l'integrità della competizione e nell'adozione delle necessarie misure pratiche che riflettano l'alto prestigio raggiunto dalla Saudi Roshn League".