"Flirt" a distanza con il Real, Enzo Fernandez e l'agente hanno chiesto scusa al Chelsea

"Mi piace molto Madrid, è simile a Buenos Aires". Sono bastate queste e altre dichiarazioni di Enzo Fernandez a mandare su tutte le furie il Chelsea e Liam Rosenior, che lo hanno escluso dalla rosa per due partite di fila (Port Vale e Manchester City) per via del legame con i rumors in merito ad un possibile passaggio al Real Madrid in estate. Eppure è arrivato un aggiornamento in merito alla vicenda.

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, infatti, sia il metronomo argentino classe 2001 che il suo agente Javier Pastore si sono scusati con il club londinese per le frasi rilasciate dal giocatore durante l'impegno con la Nazionale argentina. E questo in seguito ad un momento di titubanza di troppo mostrata da Enzo Fernandez stesso al momento dell'eliminazione subita in Champions League con la maglia dei Blues ("Se resto? Vedremo dopo i Mondiali").

C'è di più. Stando all'emittente satellitare al momento non sono state avviate trattative per la sua cessione, dunque vige il contratto del 25enne con il Chelsea fino al 2032. Ciò non toglie che Enzo Fernandez abbia un cartellino dal valore di oltre 100 milioni di sterline, eppure la società londinese non ha alcuna intenzione di cederlo. Sebbene il Real Madrid abbia tutta l'intenzione di ingaggiare un top player a centrocampo dopo il vuoto lasciato da Kroos prima e Modric poi.