Premier League, Slot: "La sfida con il Manchester City dirà a che punto è il Liverpool"

Il Liverpool è indietro in classifica ma quello di domenica resta un big match

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - La sfida col Manchester City sarà un importante banco di prova per il Liverpool, annuncia Arne Slot in vista del big match di Premier League in programma domenica pomeriggio. "Il City resta una forza e lo sarà sempre, per noi sarà un altro momento per vedere a che punto siamo nella crescita. Sappiamo anche quanto sia importante fare un risultato, ma questo vale per tutti, anche perchè è cominciata la fase finale della stagione, quindi i punti contano sempre di più", ha detto l'allenatore olandese, che al momento guarda dal basso in alto il collega Guardiola, che lo precede di otto punti in classifica ma che sua volta è a -6 dall'Arsenal capolista. I Red cercano di riagganciare la zona Champions - al momento sono sesti ma indietro di soli due punti rispetto al Manchester United che è quarto - e per riuscirci Slot conta anche su Florian Wirtz, che dopo un inizio faticoso comincia a mostrare le doti che hanno convinto il club a pagarlo cento milioni di sterline al Bayer Leverkusen.

Il tedesco si presenta domenica forte di una serie positiva di sei gol nelle sue ultime dieci presenze con i campioni d'Inghilterra in carica. Slot ha ignorato le critiche iniziali, continuando a schierarlo in squadra, una scelta che si è rivelata giusta. "Il merito dei miglioramenti è soprattutto suo ma un allenatore ha il dovere di insistere e continuare a farlo giocare, perché è l'unico modo in cui i giocatori possono migliorare". (ANSA).