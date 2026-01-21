Champions League, doppio pari per 1-1 nei primi tempi dei due anticipi
Si chiudono con il risultato di parità i primi tempi dei due anticipi di Champions League. In Turchia l’Atletico Madrid passa subito in vantaggio con una rete di Giuliano Simeone, ma al 20° il Galatasaray pareggia i conti grazie a un’autorete di Llorente. Partenza sprint anche del Qarabag che si porta subito in vantaggio con Duran contro l’Eintracht Francoforte che però risponde prontamente trovando il pari al decimo con Uzun.
Champions League, settima giornata:
Galatasaray-Atletico Madrid 1-1
4’ Simeone (A), 20’ aut. Llorente (G)
Qarabag-Eintracht Francoforte 1-1
4’ Duran (Q), 10’ Uzun (E)
21.00 Juventus-Benfica
21.00 Atalanta-Athletic Club
21.00 Marsiglia-Liverpool
21.00 Slavia Praga-Barcellona
21.00 Bayern-Union SG
21.00 Chelsea-Pafos
21.00 Newcastle-PSVEindhoven