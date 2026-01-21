Champions League, i risultati al 45°: vincono Liverpool e Newcastle. Spettacolo a Praga

Oltre all'Atalanta che chiude avanti per 1-0 in casa contro l'Athletic e alla Juventus che va al riposo sullo 0-0 contro il Benfica, nei primi tempi di Champions League sorridono Newcastle e Liverpool: i bianconeri in casa contro il PSV chiude la prima frazione avanti di due reti, mentre i Reds passano in vantaggio allo scadere contro il Marsiglia grazie a una punizione di Szoboszlai. Gol e Spettacolo a Praga: lo Slavia passa avanti con Kusej dopo appena dieci minuti, ma viene rimontato dalla doppietta di Fermin per il Barcellona. Quasi allo scadere un'autorete di Lewandowski fissa il risultato sul 2-2 al 45°.

Champions League, settima giornata:

Galatasaray-Atletico Madrid 1-1

4’ Simeone (A), 20’ aut. Llorente (G)

Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2

4’ e 80’ Duran (Q), 10’ Uzun (E), 78’ rig. Chaibi, 90’+4’ Mustafazada (Q)

Juventus-Benfica 0-0

Atalanta-Athletic Club 1-0

16’ Scamacca

Marsiglia-Liverpool 0-1

45'+1' Szoboszlai

Slavia Praga-Barcellona 2-2

10’ Kusej (S), 34’ e 42’ Fermin (B), 44’ aut. Lewandowski (S)

Bayern-Union SG 0-0

Chelsea-Pafos 0-0

Newcastle-PSVEindhoven 2-0

8’ Wissa, 30’ Gordon