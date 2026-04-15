Gol e battibecco con un tifoso. Neymar insultato: "Dovevi allenarti di più, sei grasso"

Serata agitata per Neymar, protagonista dentro e fuori dal campo nel pareggio per 1-1 del Santos contro il Recoleta in Copa Sudamericana. L’attaccante brasiliano, 34 anni, ha aperto le marcature dopo appena quattro minuti, firmando il suo quarto gol stagionale in otto presenze. Un avvio promettente che però non è bastato per portare alla vittoria la squadra paulista, raggiunta sul finire del primo tempo da un rigore degli ospiti, unico tiro in porta della gara. Nonostante il dominio del Santos (17 conclusioni e oltre 2,7 xG), il risultato ha scatenato i fischi dei tifosi.

Ma il momento più teso è arrivato dopo il fischio finale. Neymar ha perso la calma in seguito alle provocazioni di un sostenitore dagli spalti: "Avresti dovuto allenarti di più, sei un po’ grasso!", gli ha urlato. La risposta del brasiliano non si è fatta attendere: "Devo fare tutto io? Stai zitto! Io do la vita qui, portami rispetto!".

In conferenza stampa, il numero 10 ha poi spiegato la sua reazione: "Quando mi attaccano in questo modo non lo accetto. Sono serio, do tutto per il calcio e per questo club, anche più di quanto dovrei". Sul suo futuro pesa ora la convocazione per il Mondiale, con il CT Carlo Ancelotti chiamato a decidere entro il 18 maggio. Anche il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva è intervenuto: "Deve essere convocato se è fisicamente pronto".