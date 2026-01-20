Champions League, tutti i finali: Real a valanga, PSG battuto a Lisbona. Ajax corsaro

La Champions League è tornata e ha offerto subito una serata ricca di emozioni e sorprese. Il PSG campione in carica cade sul campo dello Sporting: Luis Suarez segna la doppietta che mette nei guai la squadra di Luis Enrique: domani potrebbe scivolare fuori dalla top-8, agganciata invece dai portoghesi. Stravince il Real di Arbeloa, trascinato da Mbappé: esordio da sogno per il nuovo tecnico nella massima competizione europea e 6-1 al Monaco.

Notte amara per le italiane: l'Inter perde ancora un big-match (1-3 contro l'Arsenal), il Napoli non riesce a far fruttare la superiorità numerica e fa 1-1 a Copenaghen. Impresa dell'Ajax, che espugna il campo del Villarreal, vincono Tottenham e Olympiacos, che battono le più quotate Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.

Inter – Arsenal 1-3: 10' e 31' Gabriel Jesus (A), 18' Sucic (I), 84' Gyokeres (A)

Copenaghen – Napoli 1-1: 39' McTominay, 72' Larsson (C)

Real Madrid – Monaco 6-1: 5' e 26' Mbappé, 51' Mastantuono, 55' aut. Kehrer, 63' Vinicius, 72' Teze (M), 81' Bellingham

Sporting – PSG 2-1: 74' e 91' Suarez (S), 79' Kvaratskhelia (P)

Tottenham – Borussia Dortmund 2-0: 14' Romero, 37' Solanke

Olympiacos – Bayer Leverkusen 2-0: 2' Costinha, 45'+1 Taremi

Villarreal – Ajax 1-2: 49' Oluwaseyi (V), 61' Gloukh (A), 90' Edvardsen (A)

Kairat Almaty – Bruges 1-4: 32' Stankovic, 38' Vanaken, 74' Vermant, 84' Mechele, 92' Sadybekov (K)

Bodo/Glimt – Manchester City 3-1: 22' e 25' Hogh, 58' Hauge, 60' Cherki