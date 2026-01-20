Champions, poker del Bruges in Kazakistan. I belgi superano momentaneamente il Napoli

Il Bruges ha dominato il trasferta sul campo del Kaïrat Almaty ad Astana, imponendosi con un netto 4-1 nella prima partita della settima giornata di Champions League. I belgi hanno preso subito il controllo della partita, imponendo il loro ritmo e mettendo in mostra una supremazia netta già nella prima frazione. Aleksandar Stanković ha aperto le marcature al 32’ e Hans Vanaken ha raddoppiato sei minuti più tardi, premiando una prestazione brillante e compatta di tutta la squadra. Il Kaïrat, spesso costretto a difendersi, non è mai riuscito a reagire.

Nella ripresa il Bruges ha continuato a gestire il vantaggio senza rischi, ma mantenendo sempre il pericolo in avanti. Romeo Vermant al 74’ e Brandon Mechele all’84’ hanno chiuso definitivamente la contesa, certificando la superiorità collettiva degli ospiti. Solo nei minuti di recupero A. Sadybekov ha segnato il gol della bandiera per i kazaki (90+2’), troppo poco per cambiare l’andamento del match.

Kairat Almaty – Bruges 1-4

Bodo/Glimt – Manchester City

Inter – Arsenal

Copenaghen – Napoli

Real Madrid – Monaco

Sporting – PSG

Tottenham – Borussia Dortmund

Olympiacos – Bayer Leverkusen

Villarreal – Ajax

La classifica aggiornata:

Arsenal – 18 (6)

Bayern Monaco – 15 (6)

PSG – 13 (6)

Manchester City – 13 (6)

Atalanta – 13 (6)

Inter – 12 (6)

Real Madrid – 12 (6)

Atletico Madrid – 12 (6)

-----------------------------------

Liverpool – 12 (6)

Borussia Dortmund – 11 (6)

Tottenham – 11 (6)

Newcastle – 10 (6)

Chelsea – 10 (6)

Sporting – 10 (6)

Barcellona – 10 (6)

Olympique Marsiglia – 9 (6)

Juventus – 9 (6)

Galatasaray – 9 (6)

Monaco – 9 (6)

Leverkusen – 9 (6)

PSV Eindhoven – 8 (6)

Qarabag – 7 (6)

Club Brugge – 7 (7)

Napoli – 7 (6)

Copenhagen – 7 (6)

-----------------------------------

Benfica – 6 (6)

Pafos – 6 (6)

Union SG – 6 (6)

Atletico Bilbao – 5 (6)

Olympiacos – 5 (6)

Eintracht – 4 (6)

Bodo/Glimt – 3 (6)

Slavia Praga – 3 (6)

Ajax – 3 (6)

Villarreal – 1 (6)

Kairat – 1 (7)