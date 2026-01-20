Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Champions, poker del Bruges in Kazakistan. I belgi superano momentaneamente il Napoli
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 18:41Calcio estero
Michele Pavese

Il Bruges ha dominato il trasferta sul campo del Kaïrat Almaty ad Astana, imponendosi con un netto 4-1 nella prima partita della settima giornata di Champions League. I belgi hanno preso subito il controllo della partita, imponendo il loro ritmo e mettendo in mostra una supremazia netta già nella prima frazione. Aleksandar Stanković ha aperto le marcature al 32’ e Hans Vanaken ha raddoppiato sei minuti più tardi, premiando una prestazione brillante e compatta di tutta la squadra. Il Kaïrat, spesso costretto a difendersi, non è mai riuscito a reagire.

Nella ripresa il Bruges ha continuato a gestire il vantaggio senza rischi, ma mantenendo sempre il pericolo in avanti. Romeo Vermant al 74’ e Brandon Mechele all’84’ hanno chiuso definitivamente la contesa, certificando la superiorità collettiva degli ospiti. Solo nei minuti di recupero A. Sadybekov ha segnato il gol della bandiera per i kazaki (90+2’), troppo poco per cambiare l’andamento del match.

Kairat Almaty – Bruges 1-4
La classifica aggiornata:
Questa la classifica
Arsenal – 18 (6)
Bayern Monaco – 15 (6)
PSG – 13 (6)
Manchester City – 13 (6)
Atalanta – 13 (6)
Inter – 12 (6)
Real Madrid – 12 (6)
Atletico Madrid – 12 (6)
-----------------------------------
Liverpool – 12 (6)
Borussia Dortmund – 11 (6)
Tottenham – 11 (6)
Newcastle – 10 (6)
Chelsea – 10 (6)
Sporting – 10 (6)
Barcellona – 10 (6)
Olympique Marsiglia – 9 (6)
Juventus – 9 (6)
Galatasaray – 9 (6)
Monaco – 9 (6)
Leverkusen – 9 (6)
PSV Eindhoven – 8 (6)
Qarabag – 7 (6)
Club Brugge – 7 (7)
Napoli – 7 (6)
Copenhagen – 7 (6)
-----------------------------------
Benfica – 6 (6)
Pafos – 6 (6)
Union SG – 6 (6)
Atletico Bilbao – 5 (6)
Olympiacos – 5 (6)
Eintracht – 4 (6)
Bodo/Glimt – 3 (6)
Slavia Praga – 3 (6)
Ajax – 3 (6)
Villarreal – 1 (6)
Kairat – 1 (7)

