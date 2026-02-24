Tripletta di Sorloth e Cardoso-gol: apoteosi Atletico, 4-1 al Brugge e ottavi di Champions in tasca

Apoteosi al Metropolitano. L'Atletico è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale di questa tornata di playoff di Champions League. La squadra di Diego Simeone si è imposta per 4-1 sul Brugge grazie ad una tripletta di Sorloth e alla rete di Johnny Cardoso.

Le scelte dei tecnici

Simeone lascia in panchina Griezmann e schiera Sorlothg al centro dell’attacco al fianco di Alvarez nel suo 4-4-2. A centrocampo con Koke c’è Cardoso mentre Giuliano Simeone a Alex Baena sono gli esterni. In porta c’è Oblak con Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri a formare la linea difensiva. Risponde Leko con accorto 4-1-4-1. Mignolet difende i pali nerazzurri con Sabbe e Seys sugli esterni mentre Ordonez e Mechele completano il pacchetto arretrato. Davanti alla difesa c’è Stankovic con Forbs e Tzolis sulle corsie e Vetlesen e Vanaken centrali in appoggio all’unica punta che è Tresoldi.

Ordonez risponde a Sorloth

Dopo un quarto d’ora subito un giallo in area del Brugge con Giuliano Simeone che entra in area e va a terra al contatto con Mignolet. Dopo un breve consulto con il VAR il direttore fa cenno di proseguire e il replay mostra come non ci sia contatto fra i due in area. Gli ospiti partono forte e cercano di creare pericoli alla porta di Oblak ma Vetlesen non è preciso e si salvano i Colchoneros. A sbloccarla son però i padroni di casa con un’azione in velocità di Sorloth che entra in area e supera Mignolet in diagonale. Il pareggio belga arriva al 35’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Ordonez abile a chiudere sul secondo palo e mettere alle spalle di Oblak sfruttando al meglio una sponda di Mechele. Il Brugge preme sull’acceleratore e rischia di passare sessanta secondi più tardi con un cross dalla sinistra di Tsolis per Vetlesen che colpisce in tuffo di testa ma Oblak compie un grandissimo intervento salvando la sua porta. Tante occasioni da ambo le parti: prima del riposo è ancora Sorloth a calciare in porta da buona posizione ma il pallone termina alto sopra la traversa.

Cardoso e Sorloth mettono le ali all’Atletico

La ripresa si apre con il nuovo vantaggio dell’Atletico con una conclusione dalla distanza di Johnny Cardoso che non lascia scampo a Mignolet e che fa esplodere il pubblico del Metropolitano. La reazione dei belgi arriva con Tzolis che converge dal lato sinistro del campo e cerca il destro dalla distanza, Oblak vede partire il pallone e lo neutralizza a terra. I Colchoneros avrebbero l’occasione per arrotondare il punteggio con Sorloth ma il suo colpo di testa termina direttamente fra le braccia di Mignolet. Poco dopo la mezz’ora i padroni di casa chiudono il conto con un contropiede gestito poi da Lookman che serve Sorloth abile poi a trafiggere Mignolet. A cinque dalla fine c’è spazio ancora per Lookman che dopo una bella azione personale calcia però alto sopra al traversa. Il poker arriva però sugli sviluppi del corner con Sorloth che si porta a casa il pallone: il centravanti realizza la sua tripletta personale sbucando sul secondo palo e mettendo in rete con il piattone un assist di Ruggeri. In contropiede l’Atletico può ancora far male con Llorente ma la conclusione dell’esterno termina a fondo campo.