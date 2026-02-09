Che fine ha fatto Greenwood? Nelle partite che contano, l'inglese dell'OM scompare

Mason Greenwood ha ancora una volta deluso in una grande partita. Ieri sera, nel Classique perso 5-0 contro il Paris Saint-Germain al Parc des Princes, l’attaccante inglese non si è praticamente mai visto, confermando le difficoltà già evidenti in questa stagione contro le squadre di vertice del campionato e in Champions League.

L'ex Manchester United non è riuscito a incidere e non ha mai creato pericoli per la difesa parigina. I numeri della prestazione parlano chiaro: un solo tiro, facilmente neutralizzato, 40 tocchi di palla perlopiù in zone innocue e ben 11 palloni persi, che hanno frenato le rare ripartenze della squadra. Greenwood è stato dribblato tre volte, ha provocato una fallo e, in generale, ha subito il ritmo della partita, non riuscendo a interpretarla nel modo migliore. Sostituito all’80’ da Bilal Nadir, l’inglese di 24 anni ha lasciato il campo senza quasi incrociare lo sguardo del tecnico, visibilmente deluso.

Questa nuova prestazione negativa si inserisce in una tendenza preoccupante: nonostante abbia realizzato 13 gol e 4 assist in stagione, Greenwood sparisce troppo spesso nei grandi appuntamenti. Contro le prime otto della Ligue 1 ha messo a segno appena un gol in nove partite e nessun assist. Un rendimento troppo basso per un giocatore chiamato a essere il punto di riferimento offensivo dell’OM, peraltro già criticato in alcune gare europee dove è stato assente ingiustificato. In questi contesti, fornire prestazioni così opache diventa difficile da giustificare.