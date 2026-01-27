"Ha lavorato nel sistema carcerario": retroscena Greenwood all'OM, per mamma Longoria

Dodici gol e 3 assist in Ligue 1, il pupillo di De Zerbi da 20 gol stagionali in 28 partite ufficiali disputate con l'Olympique Marsiglia in questa stagione. Ovviamente parliamo del capocannoniere del campionato francese, Mason Greenwood, totalmente rigenerato con la cura RDZ all'OM e con l'affetto e il calore dei tifosi del Velodrome.

Ma emerge un retroscena curioso a proposito del suo arrivo al Marsiglia nel 2024, in fuga dal Manchester United dopo la situazione giudiziaria che lo ha visto coinvolto nel caso di accusa di stupro. L'ex Red Devils successivamente è stato assolto da ogni accusa, ma il presidente Pablo Longoria ha meditato profondamente sull'ingaggio dell'attuale bomber inglese allora. Di fronte aveva un' "enorme opportunità di mercato", ma vista la delicatezza del caso il numero uno dell'OM ha preferito chiedere aiuto a... Begona Longoria. Ergo, la mamma.

"Abbiamo analizzato attentamente cosa fosse successo davvero. Dopo aver fatto la nostra due diligence, ho chiamato mia madre", racconta il presidente del Marsiglia nell'intervista a The Telegraph. "Lei ha lavorato per anni nel sistema carcerario spagnolo, con un modello molto innovativo, ed è stata insignita di una medaglia dallo Stato. Le ho chiesto: 'Cosa faresti al mio posto?'. E lei, dopo aver ascoltato tutte le informazioni, mi ha detto: 'Compralo'. Per me era importante il parere di qualcuno che non avesse l'incentivo sportivo, ma che pensasse al bene di un uomo".

E ora Longoria dorme sonni tranquilli: "Se prendi la decisione giusta con il giusto livello di informazioni e da una prospettiva umana, sei a posto. Mason è un bravo ragazzo, seriamente. Sono orgoglioso non solo dei suoi gol, ma del suo sviluppo personale e del suo impegno difensivo. È uno dei migliori giocatori al mondo". E sul futuro di Greenwood a Marsiglia, Longoria non ha dubbi, con il contratto valido fino al 2029: "Siamo felici. Se saremo tutti allineati, potrà avere un futuro qui, anche se dobbiamo analizzare la situazione finanziaria del calcio francese".