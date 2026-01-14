Qualcuno fermi Greenwood: già 19 gol in stagione, grazie alla cura De Zerbi a Marsiglia

Lasciare il Manchester United, in qualche modo, è stato una benedizione per Mason Greenwood. Sembra passata un'eternità da quando l'attaccante inglese è stato estromesso dal progetto dei Red Devils a causa delle gravissime accuse di violenza domestica emerse nel gennaio 2022, con tanto di immagini e audio diffusi sui social, con tanto di sospensione da parte del club nel 2022 e fuga degli sponsor. Il caso è scoppiato in Gran Bretagna, generando scalpore e la netta posizione dei tifosi contrari a trattenerlo nel club.

Dalle stalle alle stelle

Nonostante nel febbraio 2023 le accuse penali siano state archiviate dalla magistratura britannica, dopo il ritiro della testimone chiave e la mancanza di prove sufficienti. Così, dopo un prestito fruttuoso al Getafe, lo United trovò l'incastro perfetto con l'Olympique Marsiglia per un trasferimento a titolo definitivo da 26 milioni di euro. Niente di meglio per entrambi. Un nuovo Paese, la Francia, con un campionato differente rispetto alla Premier League e un allenatore come Roberto De Zerbi che ha sempre avuto un debole per Greenwood. Chi avrebbe mai detto che sarebbe stato l'inizio di una scommessa vincente sotto ogni punto di vista.

Boom clamoroso

Il talento di Mason Greenwood, precoce talento svezzato nell'Academy del Manchester United è sempre stato evidente a chiunque ma il Marsiglia con il suo ingaggio a costo decisamente contenuto dopo le vicende extra-calcistiche ha fatto jackpot. Basta vedere anche solamente la stagione corrente, con i numeri da fantascienza del classe 2001. E ieri sera, con la tripletta travolgente nella vittoria debordante per 9-0 contro il Bayeux, squadra di sesta divisione, in Coppa di Francia.

La mano di De Zerbi

L’ex Manchester United ha così portato il suo bottino stagionale a 19 gol, di cui 7 nelle ultime 5 partite. La vena realizzativa è stata affinata dal suo condottiero, Roberto De Zerbi, che ha sempre preteso dal suo giocatore una crescita costante. E l'hat-trick personale messo a segno ieri sera ha spedito direttamente l'OM agli ottavi di finale del torneo. Con tanto di fascia da capitano. A 24 anni un enorme punto esclamativo e una miniera d'oro per RDZ, capace di trovare la cura ad ogni male di Greenwood.