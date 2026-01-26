Il retroscena di Longoria: "Chiesi consiglio a mia madre sull'acquisto di Greenwood"

Arrivato a Marsiglia nell’estate del 2024, Mason Greenwood è stato fin da subito una figura divisiva, soprattutto per le vicende extracalcistiche che avevano segnato la sua carriera prima dello sbarco in Ligue 1. A distanza di un anno e mezzo, però, il suo percorso all’Olympique Marsiglia racconta una storia molto diversa, almeno dal punto di vista sportivo. Oggi Greenwood è uno dei beniamini del Vélodrome e soprattutto il capocannoniere del campionato francese, con 12 gol in 19 giornate, davanti a Joaquin Panichelli dello Strasburgo.

Per la prima volta, il presidente Pablo Longoria ha affrontato apertamente il tema Greenwood in un’intervista concessa al quotidiano britannico The Telegraph. Il dirigente spagnolo ha spiegato come l’operazione, costata circa 30 milioni di euro al club francese, sia nata da quella che definisce una vera opportunità di mercato. Longoria ha sottolineato di aver analizzato a fondo il passato del giocatore e il contesto delle accuse, poi archiviate, prima di prendere una decisione così delicata. "Non creare tabù è fondamentale - ha spiegato -. Abbiamo studiato attentamente i fatti e, con tutte le informazioni a disposizione, ho seguito anche un ragionamento umano".

Il presidente marsigliese ha rivelato di aver persino chiesto un parere personale alla madre prima di chiudere l’affare, ricevendo un incoraggiamento a procedere. Nonostante le critiche ricevute, Longoria si dice sereno: "Mason è un bravo ragazzo, davvero. Da quando è qui, dormo tranquillamente". Resta ora da capire quale sarà il futuro dell’attaccante inglese. Longoria si mostra prudente: l’OM è soddisfatto delle sue prestazioni, ma sarà necessario valutare se esiste una visione comune a lungo termine, anche alla luce delle difficoltà economiche che attraversano il calcio francese. Greenwood, sotto contratto fino al 2029, rappresenta comunque uno dei pilastri del progetto marsigliese.