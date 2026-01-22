Che fine ha fatto Julian Alvarez? Rendimento sottotono a Madrid, ci pensa il Barcellona
Nella giornata di ieri l’Atletico Madrid aveva l’occasione di evitare il turno preliminare verso gli ottavi di Champions League, chiudendo tra le prime otto. Per riuscirci, i colchoneros dovevano vincere sul campo del Galatasaray e battere poi il Bodo/Glimt al Metropolitano la prossima settimana. Il primo passaggio, però, è mancato: a Istanbul è arrivato solo un pareggio, che ora obbliga l’Atleti a una vera goleada contro i norvegesi.
Il match in Turchia era cerchiato in rosso come uno di quelli in cui i leader avrebbero dovuto fare la differenza. Eppure la presenza di Julian Alvarez è stata quasi impercettibile. Se Alexander Sorloth ha almeno creato qualche problema ai centrali avversari prima di uscire e Antoine Griezmann ha sfiorato l’ennesimo gol su punizione, l’attaccante argentino è rimasto infatti ai margini della partita.
La tifoseria rojiblanca continua ad apprezzarlo e lo considera un punto di riferimento, ma il rendimento degli ultimi mesi solleva dubbi sul suo status di titolare intoccabile. Diego Simeone lo schiera sempre dall’inizio e fatica a sostituirlo, nonostante prestazioni spesso al di sotto delle attese. In un momento di crescita collettiva, Alvarez sembra insomma aver rallentato. Intanto, come riporta As, resta vivo l’interesse del Barcellona: le recenti dichiarazioni del suo entourage non spengono le voci di mercato e, con il Mondiale 2026 all’orizzonte, il futuro dell'ex City resta tutto da decifrare.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.