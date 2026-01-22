Che fine ha fatto Julian Alvarez? Rendimento sottotono a Madrid, ci pensa il Barcellona

Nella giornata di ieri l’Atletico Madrid aveva l’occasione di evitare il turno preliminare verso gli ottavi di Champions League, chiudendo tra le prime otto. Per riuscirci, i colchoneros dovevano vincere sul campo del Galatasaray e battere poi il Bodo/Glimt al Metropolitano la prossima settimana. Il primo passaggio, però, è mancato: a Istanbul è arrivato solo un pareggio, che ora obbliga l’Atleti a una vera goleada contro i norvegesi.

Il match in Turchia era cerchiato in rosso come uno di quelli in cui i leader avrebbero dovuto fare la differenza. Eppure la presenza di Julian Alvarez è stata quasi impercettibile. Se Alexander Sorloth ha almeno creato qualche problema ai centrali avversari prima di uscire e Antoine Griezmann ha sfiorato l’ennesimo gol su punizione, l’attaccante argentino è rimasto infatti ai margini della partita.

La tifoseria rojiblanca continua ad apprezzarlo e lo considera un punto di riferimento, ma il rendimento degli ultimi mesi solleva dubbi sul suo status di titolare intoccabile. Diego Simeone lo schiera sempre dall’inizio e fatica a sostituirlo, nonostante prestazioni spesso al di sotto delle attese. In un momento di crescita collettiva, Alvarez sembra insomma aver rallentato. Intanto, come riporta As, resta vivo l’interesse del Barcellona: le recenti dichiarazioni del suo entourage non spengono le voci di mercato e, con il Mondiale 2026 all’orizzonte, il futuro dell'ex City resta tutto da decifrare.