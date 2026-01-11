Che locura a Gedda: Vinicius e Gonzalo, Barcellona rimontato dal Real. È 2-2 al 45'

Il Clasico non poteva deludere le attese e nel primo tempo ha regalato spettacolo. Specialmente negli ultimi dieci minuti di un Barcellona-Real Madrid che ha riservato ben 4 gol. Un mancino incrociato di Raphinha, su suggerimento laterale di Fermin, ha bucato Asencio e castigato i blancos. Gli stessi capaci di replicare con un'azione da assoluta stella di Vinicius Jr, a lasciare sul posto ben due difensori per poi insaccare l'1-1.

Emozioni a raffica nei minuti di recupero concessi, è durato un sospiro il pareggio del Real: da vero killer d'area di rigore Lewandowski ha mostrato tutta la sua classe con uno scavino a superare Courtois e riporre in porta il 2-1 al 45'+4. Grande merito, oltre al gol del polacco, anche l'imbucata da assist di Pedri. Ma le merengues non ne hanno voluto sapere di rientrare negli spogliatoi in svantaggio, rimontando per la seconda volta Yamal e compagni con una zampata di Gonzalo Garcia su corner (45'+6) per il 2-2 a chiudere il primo tempo.

Il parziale

Barcellona - Real Madrid 2-2

36' Raphinha (B), 45'+2 Vinicius (R), 45'+4 Lewandowski (B), 45'+6 Gonzalo Garcia (R)

Barcellona (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Baldé; De Jong, Fermin, Pedri; Yamal, Raphinha, Lewandowski

A disposizione: Szczesny, Ter Stegen, Araújo, Gerard Martín, Marqués, Casadó, Marc Bernal. Roony, Dani Olmo, Rashford et Ferran Torres.

Allenatore: Hansi Flick.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius Jr.

A disposizione: Lunin, Carvajal, David Jiménez, Rüdiger, Alaba, Fran García, Pitarch, Ceballos, Mastantuono, Arda Guler, Mbappé.

Allenatore: Xabi Alonso.