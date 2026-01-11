Raphinha oscura Yamal, la spunta ancora il Barcellona: la Supercoppa è sua, 3-2 al Real

Non Lamine Yamal, ma Raphinha (autore di una doppietta) l'MVP della finalissima di Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid. Negli ultimi dieci minuti, recupero incluso, del primo tempo è stato un continuo inseguimento delle merengues sui blaugrana, con Raphinha e Lewandowski ripresi da Vinicius Junior e Gonzalo Garcia.

Ma nel secondo tempo è bastato il colpo del campione da parte di Raphinha, su assist di Dani Olmo, a certificare il 3-2 definitivo che consegna nelle mani del Barcellona la Supercoppa per la seconda volta di fila. Nulla da fare per Xabi Alonso, che ha sfoderato anche la carta Mbappé - non al meglio - al 76' ma senza gli effetti desiderati: vincono ancora i catalani a Gedda, resistendo agli sgoccioli del match in inferiorità numerica per l'espulsione di De Jong.

I blaugrana si prendono la rivincita nel breve termine invece, visto il primo Clasico della stagione trionfato dal Real Madrid al Santiago Bernabéu per 2-1 lo scorso 26 ottobre.