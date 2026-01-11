FA Cup, Welbeck purga da ex lo United: "Venire a Old Trafford e passare è una cosa enorme"

Il Brighton ha fatto lo scherzetto al Manchester United, eliminandolo ai trentaduesimi di FA Cup. Un 2-1 deciso a Old Trafford, nella tana dei Red Devils, dove proprio chi è cresciuto nell'Academy ha dato il colpo di grazia. Si tratta del grande ex Danny Welbeck in gol questa sera e uno dei principali protagonisti che ha permesso ai Seagulls di accedere al turno successivo della competizione.

"È enorme (la vittoria, ndr). Venire qui per la FA Cup - che sia la FA Cup o la Premier League, è sempre un’occasione importante - è qualcosa di cui siamo molto felici, passare al turno successivo", ha esordito l'attaccante del Brighton ai microfoni di TNT Sports. "Ci sono alcuni ragazzi che non giocano regolarmente, quindi mettere in campo la prestazione che hanno fatto è stato enorme. Dimostra la profondità della squadra: tutti lavorano per un unico obiettivo e nello spogliatoio siamo tutti carichi".

Un commento invece sul gol firmato: "È stato un buon primo tocco, sapevo di dover colpire bene la palla e il tiro è stato ottimo. Quando la palla arriva di traverso e conosci la posizione dei difensori, devi fare in modo che il secondo tocco sia un tiro in porta, quindi il primo deve essere perfetto. E sono contento di aver trovato quel contatto pulito".