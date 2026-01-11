Endrick-gol al debutto vale gli ottavi per Fonseca: Lione corsaro a Lille e avanti in Coppa

Domenica ricca di grandi sfide in Europa e, in Francia, i sedicesimi di finale hanno regalato un duello di alto livello tra Lille e Olympique Lione allo Stade Pierre-Mauroy. Una partita da vertice, con due squadre ambiziose e pronte a puntare in alto nella competizione. Per l’OL è stata anche la serata dell’esordio dal primo minuto di Endrick.

L’avvio è scoppiettante. Dopo appena 45 secondi, su un lancio lungo di Descamps, Afonso Moreira approfitta di un errore di Bodart e ha firmato lo 0-1. Il Lione continua a spingere e al 6’ Endrick sfiora il raddoppio con un sinistro potente che si è stampato sul palo. Il Lille reagisce e al 29’ ha trovato l’1-1 con Ngoy, bravo a finalizzare un’azione corale.

Poco prima dell’intervallo, però, è arrivato l’episodio decisivo: cross di Tolisso e splendida volée di Endrick per l’1-2 al 43’. Nella ripresa il Lille ha provato a riaprire la gara, ma ha trovato sulla sua strada un Lione compatto e ben organizzato, con Kluivert protagonista in difesa. Il Lione vola agli ottavi, il Lille esce a testa alta.