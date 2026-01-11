Il Real Madrid (e Mbappé) fa discutere la Spagna: niente pasillo de honor al Barcellona

Il dopo-partita della Supercoppa spagnola sta facendo discutere in Spagna. Dopo il 3-2 incassato contro il Barcellona, il Real Madrid ha deciso di non concedere il tradizione 'pasillo de honor' ai rivali, evitando qualsiasi gesto di omaggio nei confronti dei campioni. Una scelta che, secondo il giornalista Alfredo Martínez, sarebbe stata fortemente indirizzata da Kylian Mbappé.

Il francese, entrato in campo solo negli ultimi minuti del Clásico, è stato visto guidare i compagni fuori dall’area e assicurarsi che nessuno si fermasse per il “pasillo” ai blaugrana. Un atteggiamento che ha ribadito la linea dura del gruppo dopo una sconfitta bruciante, arrivata al termine di una partita combattuta fino all’ultimo.

Mbappé, pur non riuscendo a incidere nei pochi minuti a disposizione, avrebbe dunque avuto un ruolo chiave nel dettare la condotta del Real nel post-partita. Diversa, invece, la posizione del presidente Florentino Pérez, costretto a salutare la squadra del Barcellona e a congratularsi con i vincitori per il successo nel primo Clásico del 2026. Un episodio che alimenta la rivalità e aggiunge un nuovo capitolo alla tensione eterna tra le due grandi di Spagna. La Supercoppa è andata al Barça, ma il clima resta rovente.