Chelsea, Estevao match winner contro il Liverpool: "Non potrei essere più felice"

Giornata indimenticabile quella di ieri per Estevao, autore al 95' del gol della vittoria per il Chelsea nel big match contro il Liverpool. Il centrocampista brasiliano, nel post partita, ha parlato così ai canali ufficiali del club londinese: "Sono grato a Dio, alla mia famiglia, a tutti i miei compagni di squadra, allo staff tecnico e a tutti gli altri membri del club che mi hanno aiutato a giocare a calcio qui.

È una sensazione incredibile segnare il mio primo gol in Premier League e, in una partita così importante, sono davvero felice. In questo momento mi sento benissimo ed è bello che il manager abbia così tanta fiducia in me", ha aggiunto l'adolescente. Quando sono entrato in campo, il mister mi ha detto di giocare la mia partita e di provare a lasciare il segno. Mi ha detto di provare a segnare o a creare un gol e per fortuna ci sono riuscito. Sono così felice per lui e per tutta la fiducia che il tecnico, Enzo Maresca, ha in me.

Finora le cose al Chelsea sono andate molto meglio di quanto potessi immaginare. Mi sento così bene quando mi alleno ogni giorno e mi godo ogni momento. Ho dei compagni di squadra e uno staff tecnico fantastici intorno a me che mi aiutano ogni giorno, ed è molto utile avere la mia famiglia con me, che mi ha aiutato ad ambientarmi alla vita in Inghilterra e in Premier League. Non potrei essere più felice!".