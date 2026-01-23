Chelsea, idea Kim Min-jae per la difesa: il Bayern apre alla cessione

l futuro di Kim Min-jae al Bayern Monaco potrebbe essere lontano dall’Allianz Arena. Secondo quanto riportato da Sport Bild, il club bavarese sarebbe infatti disposto a valutare la cessione del difensore sudcoreano a fronte dell’offerta giusta, con l’obiettivo di finanziare l’arrivo di un altro centrale.

Tra le possibili destinazioni spunta anche il Chelsea, che starebbe monitorando diversi profili per rinforzare il reparto arretrato. Al momento non è chiaro se i Blues decideranno di puntare con decisione su Kim, ma il suo nome rientrerebbe comunque in una short list di candidati valutati dalla dirigenza londinese.

Parallelamente, nelle ultime ore è emersa anche l’indiscrezione di un interesse del Chelsea per Harry Maguire, profilo che rappresenterebbe un’opzione a sorpresa sul mercato.

Il club di Stamford Bridge è infatti alla ricerca di un difensore esperto e Kim Min-jae potrebbe rispondere perfettamente a questa esigenza. Pur non avendo forse rispettato appieno le aspettative durante la sua esperienza al Bayern Monaco, il centrale sudcoreano resta un giocatore di qualità, con un bagaglio importante di esperienza internazionale.

Considerata la giovane età media della rosa del Chelsea, l’innesto di un profilo come quello di Kim avrebbe senso anche in un’ottica di breve periodo. I Blues continuano infatti a mostrare fragilità in difesa: Trevoh Chalobah e Tosin Adarabioyo non hanno convinto pienamente, mentre Wesley Fofana e Levi Colwill sono stati spesso frenati dai problemi fisici.

In questo contesto, i collegamenti con Kim Min-jae e Harry Maguire appaiono coerenti con le strategie di mercato del Chelsea. Non a caso, il Daily Telegraph ha recentemente sottolineato come l’ingaggio di un difensore centrale rappresenti una priorità assoluta per il club londinese.