Eric Garcia rinnoverà col Barça, i motivi della scelta: fiducia, centralità e amicizia

Dopo settimane di voci su un forte interesse del PSG per Eric Garcia, il difensore spagnolo classe 2001 ha deciso di restare al Barcellona almeno fino al 2030. Secondo i media spagnoli, è stato raggiunto un accordo per prolungare il contratto del giocatore cresciuto a La Masia e con esperienza al Manchester City, che scadrà in estate.

Eric Garcia si conferma una pedina imprescindibile per il Barça: unico calciatore ad aver disputato tutte le 25 partite stagionali, è versatile, capace di giocare sia nel cuore della difesa che come terzino destro o centrocampista difensivo. La fiducia di Hansi Flick e dello staff tecnico, che lo considerano un futuro potenziale capitano, ha pesato molto nella decisione di rimanere. Oltre al piano sportivo, Garcia è felice della sua vita in Catalogna ed è inserito in un gruppo coeso sia a livello di club che di nazionale spagnola. Due volte negli ultimi mesi, a gennaio e poi in estate, aveva seriamente valutato l’ipotesi di partire, con il PSG e alcuni club inglesi come Arsenal e Tottenham pronti a offrire ingaggi superiori. Alla fine, però, la prospettiva di continuità, la stima dello staff e la centralità nel progetto blaugrana hanno avuto la meglio.

Con il rinnovo di Garcia, Flick e il Barcellona mettono a segno un colpo importante per consolidare la difesa e costruire i leader del futuro. Il PSG dovrà quindi valutare alternative per rinforzare il reparto arretrato.