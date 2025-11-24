Bodo Glimt, Aleesami: "Sono un tifoso della Juve fin da bambino"
Haitam Aleesami, difensore del Bodo Glimt, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore bianconero in diretta.
Sulla Juve?
"Sono stato fan della Juve fin da quando bambino, però domani saremo avversari e da juventino non sarò così contento".
Sui precedenti con le italiane?
"L'ultima volta che le squadre italiane hanno sperimentato giocato contro di noi in una gara sottozero è andata bene per noi".
Sulla vostra Champions?
Abbiamo 2 punti, però abbiamo fatto buone prestazioni. La Champions League è diffcile e il livello è altissimo. Noi contro il Monaco abbiamo giocato bene con le nostre possibilità, però purtroppo abbiamo perso. Dobbiamo dobbiamo migliorare nei piccoli dettagli".
Domani pensate di vincere?
"Non si dice mai che si deve vincere. Noi, però, vogliamo farlo e lo desideriamo tanto. Domani scendiamo in campo e faremo del nostro meglio".
Sul meteo?
Si ho letto le previsioni, ma sarà uguale sia per noi che per loro".
Sul momento della Juve?
Io sono un tifoso della fin da bambino. Quella Juve era piena di campioni. Oggi ha qualche difficoltà e sono una squadra giovane con società che mette qualche pressione. Non è facile giocare con la pressione per gruppo giovane. Io da juventino dico che si deve guardare avanti però domani spero che faremo una grande partita
Come sei diventato tifoso della Juve?
"Io sono diventato un tifoso della Juve perché da bambino si seguivano le grandi squadre come
Juve, Rea. Poi aveva campioni come Zidane e Del Piero".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.