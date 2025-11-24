Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Slot a rischio, in Inghilterra si fanno già i nomi di possibili sostituti: c'è anche Xabi Alonso

Oggi alle 15:26Calcio estero
Michele Pavese

Arne Slot si ritrova improvvisamente solo, o quasi. Dopo un primo anno trionfale sulla panchina del Liverpool, culminato con il titolo in Premier League e una partenza di stagione che aveva fatto sognare tifosi e stampa, il tecnico olandese è ora nel pieno della tempesta. La serie di 6 sconfitte nelle ultime 7 partite di campionato ha fatto precipitare i Reds all’11ª posto, incrinando le certezze faticosamente costruite.

Gli investimenti dell’estate, oltre 500 milioni per rinforzi come Florian Wirtz, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez ed Hugo Ekitike, non hanno ancora prodotto i risultati sperati. I nuovi faticano a integrarsi, mentre alcuni senatori come Mohamed Salah, sembrano aver perso brillantezza. L’ultimo k.o., il pesante 3-0 ad Anfield contro il Nottingham Forest, ha aumentato la tensione attorno al tecnico, con la stampa britannica che parla apertamente di rischio esonero.

The Sun rivela che la dirigenza sta valutando la posizione di Slot, un destino già toccato a Mourinho e Ranieri dopo la conquista di titoli storici. Intanto, si moltiplicano le critiche: Martin Keown denuncia una "rapida regressione", Ashley Williams dubita per la prima volta della sua capacità di risolvere la crisi, mentre Danny Murphy avverte che "se non cambia subito qualcosa, verrà esonerato". E mentre la situazione peggiora, circolano già i primi nomi per la successione: Glasner, Iraola e soprattutto Xabi Alonso, con Klopp sempre presente. Slot, però, sotto contratto fino al 2027, non ha alcuna intenzione di arrendersi.

