Ufficiale A Glasgow si cambia ancora: i Rangers si separano dal CEO e dal direttore sportivo

La stagione del Rangers Football Club continua ad essere complicata. Il club scozzese ha annunciato la separazione consensuale dal CEO Patrick Stewart e dal direttore sportivo Kevin Thelwell, confermando la notizia attraverso una nota ufficiale e ringraziando entrambi per la leadership dimostrata e per l’impegno costante durante il loro mandato a Ibrox.

Il presidente Andrew Cavenagh e il vicepresidente Paraag Marathe hanno già avviato il processo di selezione per individuare i sostituti, un passaggio cruciale in un momento di trasformazione per il club. Fino alla nomina dei nuovi dirigenti, la gestione operativa sarà affidata a Fraser Thornton, membro del consiglio di amministrazione, che assumerà temporaneamente il ruolo di CEO ad interim.

La doppia uscita segna una svolta significativa per il progetto Rangers, che negli ultimi anni ha cercato di consolidare la propria struttura manageriale per competere ai massimi livelli sia in campionato che nelle competizioni europee. Stewart, figura chiave nel processo di modernizzazione interna, e Thelwell, responsabile dell’area sportiva e del mercato, hanno contribuito a ridefinire gli standard organizzativi del club.

La dirigenza ha sottolineato la volontà di procedere rapidamente nella scelta dei nuovi vertici, mantenendo stabilità e continuità nelle operazioni quotidiane. Con l’ingresso imminente di nuove figure di riferimento, il club punta a rafforzare ulteriormente l’ambizione di tornare protagonista assoluto nel calcio scozzese e internazionale.