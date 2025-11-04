Chelsea, Maresca: "Con Palmer ragioniamo giorno dopo giorno. Neto salta il Qarabag"

L'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, spera di poter riavere a disposizione Cole Palmer entro la fine del mese, in tempo per affrontare il Barcellona in Champions League e l'Arsenal in campionato: "Lo speriamo, ma con Cole procediamo giorno per giorno. Non sta ancora partecipando a nessuna sessione con la squadra. Abbiamo Benoit Badiashile che probabilmente sarà disponibile dopo la pausa per le Nazionali, e per noi questa è una notizia importantissima".

Sull'assenza di Palmer, l'allenatore è stato categorico: "Ad essere onesti, vorrei avere Cole qui già domani. Lo vorremmo in ogni partita. L'ho detto molte volte: siamo una squadra migliore con Cole. Purtroppo per noi è infortunato, ma di sicuro lo rivogliamo molto presto."

Pedro Neto non ha preso parte all'allenamento di martedì e non sarà convocato per la partita contro il Qarabag a causa di un "piccolo problema". Neto aveva giocato 85 minuti nella vittoria per 1-0 contro il Tottenham sabato, ma non verrà rischiato per la trasferta in Azerbaijan di mercoledì. "Non è un problema grave, solo un piccolo inconveniente. Quindi cerchiamo di proteggerlo."

Per il centrocampo Maresca ha menzionato le opzioni disponibili: "Caicedo sta bene. Abbiamo anche Lavia che copre quella posizione. Abbiamo Andrey Santos che copre quella posizione. In alcuni momenti, useremo anche Acheampong, useremo Reece James. Cerchiamo, come abbiamo sempre detto, di trovare una soluzione quando mancano dei giocatori".