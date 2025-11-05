Ajax-Galatasaray, le formazioni ufficiali: Osimhen non si tocca, diga Torreira-Lemina

Pubblicate ormai le formazioni ufficiali dell'ultima sfida in programma questa sera, in contemporanea, alle 21 per il quarto turno di League Phase di Champions League tra Ajax e Galatasaray. Ad Amsterdam il fanalino di coda della Champions League cerca l'impresa contro il Galatasaray di Okan Buruk.

Mister Heitinga schiera dal primo minuto l'ex Inter Klaassen (con fascia da capitano) nel cuore del centrocampo, con Weghorst punta sostenuta dalle due ali Godts-Gloukh. Risponde però il Cimbom con una formazione stellare e piena zeppa di giocatori circolati in Serie A: da Victor Osimhen, numero 9 immancabile nell'undici titolare e ceduto in estate dal Napoli, passando per l'ex Fiorentina Torreira a centrocampo e in coppia con Lemina (dal passato alla Juventus). Infine terzino destro Singo, che ha vestito la maglia del Torino prima di trasferirsi al Monaco e ritrovarsi a Istanbul quest'estate.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Regeer, Mokio; Godts, Weghorst, Gloukh.

Allenatore: Heitinga.

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Sané; Osimhen.

Allenatore: Buruk.

Le gare delle 18:45

Pafos - Villarreal 1-0 (in corso)

Qarabag - Chelsea 2-2 (in corso)

Champions League, le gare delle 21

21:00 Ajax - Galatasaray

21:00 Benfica - Leverkusen

21:00 Club Brugge - Barcellona

21:00 Inter - Kairat Almaty

21:00 Manchester City - Dortmund

21:00 Marsiglia - Atalanta

21:00 Newcastle - Ath. Bilbao