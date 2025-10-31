Maresca: "Infortuni? Non possiamo pianificare a lungo termine, ora serve tutta la rosa"

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:42Calcio estero
Michele Pavese

Buone notizie per il Chelsea alla vigilia del derby di Londra contro il Tottenham. Enzo Maresca ha confermato in conferenza stampa che Moises Caicedo, Enzo Fernández e João Pedro saranno regolarmente a disposizione per la sfida di domani sera al Tottenham Hotspur Stadium: "Stanno bene, sono disponibili", ha assicurato l’allenatore italiano, spiegando le rotazioni della gara di Coppa di Lega contro il Wolverhampton: "Joao non ha giocato per precauzione, lo stesso vale per Moi e Enzo. Hanno avuto solo qualche minuto perché volevamo proteggerli. In questa fase dobbiamo gestire le loro condizioni partita per partita".

Maresca ha ribadito che, con il calendario fitto e diversi infortuni, sarà fondamentale l’apporto di tutto il gruppo: "Non possiamo pianificare a lungo termine, dobbiamo valutare ogni volta quanti minuti possono giocare. In questo momento serve l’intera rosa". Il Chelsea arriva al big match con diverse assenze importanti. Cole Palmer, protagonista della storica vittoria 4-3 della scorsa stagione contro gli Spurs, è ancora fermo per un problema all’inguine e non rientrerà a breve. Out anche Levi Colwill, Benoît Badiashile e il giovane Dario Essugo, mentre Liam Delap è squalificato dopo l’espulsione rimediata in Carabao Cup.

"Il piano con Cole non cambia - ha aggiunto Maresca -. Dobbiamo aspettare, sperando che possa tornare presto". Poi è tornato sull'espulsione dell'attaccante: "Ho parlato con Liam. Sa tutto, è perfettamente consapevole della situazione e dell’errore commesso. Punto e basta. Non c’è altro da aggiungere. Si è scusato immediatamente negli spogliatoi dopo la partita".

