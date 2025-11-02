Maresca esalta Caicedo: "Il miglior centrocampista difensivo del mondo, con Rodri"

Vittoria importantissima quella ottenuta ieri dal Chelsea, per 0-1 nel derby contro il Tottenham. Tra i protagonisti nelle file dei Blues c'è sicuramente Joao Pedro (autore del gol decisivo), ma anche Moises Caicedo: il centrocampista ecuadoriano, oltre a garantire la consueta sostanza in mezzo al campo, ha inciso anche in fase di rifinitura servendo proprio a Joao Pedro il pallone per decidere il match.

Dell'ex Brighton ha parlato il suo tecnico Enzo Maresca, in conferenza stampa: "Moi penso che stia dimostrando quanto è bravo: è il migliore. L'ho detto tante volte: la cosa migliore di Moi è che lo giudichiamo dentro il campo, ma è così umile, è un bravo ragazzo, è sempre pronto ad aiutare tutti. E ho appena detto all'intervistatore televisivo che per me, lui e Rodri [del Manchester City], in questo momento, sono i due migliori centrocampisti difensivi del mondo".

Premier League, la 10a giornata

Brighton - Leeds 3-0

Burnley - Arsenal 0-2

Crystal Palace - Brentford 2-0

Fulham - Wolverhampton 3-0

Nottingham Forest - Manchester United 2-2

Tottenham - Chelsea 0-1

Liverpool - Aston Villa 2-0

West Ham - Newcastle (2 novembre, ore 15)

Manchester City - Bournemouth (2 novembre, ore 17:30)

Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)

Classifica

1. Arsenal 25

2. Bournemouth 18*

3. Liverpool 18

4. Tottenham 17

5. Chelsea 17

6. Sunderland 17*

7. Manchester United 17

8. Manchester City 16*

9. Crystal Palace 16

10. Brighton 15

11. Aston Villa 15

12. Brentford 13

13. Newcastle 12*

14. Fulham 11

15. Everton 11*

16. Leeds 11

17. Burnley 10

18. Nottingham 6

19. West Ham 4*

20. Wolverhampton 2

*una gara in meno