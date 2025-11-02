Maresca esalta Caicedo: "Il miglior centrocampista difensivo del mondo, con Rodri"
Vittoria importantissima quella ottenuta ieri dal Chelsea, per 0-1 nel derby contro il Tottenham. Tra i protagonisti nelle file dei Blues c'è sicuramente Joao Pedro (autore del gol decisivo), ma anche Moises Caicedo: il centrocampista ecuadoriano, oltre a garantire la consueta sostanza in mezzo al campo, ha inciso anche in fase di rifinitura servendo proprio a Joao Pedro il pallone per decidere il match.
Dell'ex Brighton ha parlato il suo tecnico Enzo Maresca, in conferenza stampa: "Moi penso che stia dimostrando quanto è bravo: è il migliore. L'ho detto tante volte: la cosa migliore di Moi è che lo giudichiamo dentro il campo, ma è così umile, è un bravo ragazzo, è sempre pronto ad aiutare tutti. E ho appena detto all'intervistatore televisivo che per me, lui e Rodri [del Manchester City], in questo momento, sono i due migliori centrocampisti difensivi del mondo".
Premier League, la 10a giornata
Brighton - Leeds 3-0
Burnley - Arsenal 0-2
Crystal Palace - Brentford 2-0
Fulham - Wolverhampton 3-0
Nottingham Forest - Manchester United 2-2
Tottenham - Chelsea 0-1
Liverpool - Aston Villa 2-0
West Ham - Newcastle (2 novembre, ore 15)
Manchester City - Bournemouth (2 novembre, ore 17:30)
Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)
Classifica
1. Arsenal 25
2. Bournemouth 18*
3. Liverpool 18
4. Tottenham 17
5. Chelsea 17
6. Sunderland 17*
7. Manchester United 17
8. Manchester City 16*
9. Crystal Palace 16
10. Brighton 15
11. Aston Villa 15
12. Brentford 13
13. Newcastle 12*
14. Fulham 11
15. Everton 11*
16. Leeds 11
17. Burnley 10
18. Nottingham 6
19. West Ham 4*
20. Wolverhampton 2
*una gara in meno
