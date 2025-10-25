Chelsea-Sunderland, le formazioni ufficiali: Le Fee parte titolare, sfida a Maresca

La 9^ giornata di Premier League propone per questo pomeriggio Chelsea-Sunderland: due tra le squadre attualmente a quota 14 punti e che hanno intenzione di proseguire nel loro ottimo momento di stagione. I Blues di Maresca, con una vittoria, possono superare in un colpo solo Manchester City e Liverpool e dichiarare ci sono anche loro per la lotta di vertice. Dall'altra parte, i Black Cats sono una delle più belle sorprese del campionato e non vogliono certo smettere di sognare.

Moduli a specchio da parte di Maresca e Le Bris. I londinesi si affidano a Marc Guiu come riferimento avanzato, con alle spalle Neto, Joao Pedro e Garnacho. Dall'altra parte, ecco l'ex Roma Le Fee tra le linee sulla sinistra. Di seguito le formazioni ufficiali:

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Neto, Joao Pedro, Garnacho; Marc Guiu. All. Maresca

Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Trai Hume, Mukiele, Ballard, Mandava; Xhaka, Geertruida; Traoré, Sadiki, Le Fee; Isidor. All. Le Bris